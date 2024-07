Dal prossimo 1° ottobre, l’offerta di studi per i giovani studenti sarà ancora più ricca con una novità unica e storica in Sardegna: il primo corso quinquennale di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali.

Il corso permetterà dopo la tesi di laurea, che vale anche come esame di stato, l’abilitazione ufficiale alla professione di restauratore con annessa iscrizione all’albo.

La grande opportunità è stata presentata oggi a Barumini, frutto di un progetto che rappresenta la collaborazione istituzionale tra Fondazione Barumini Sistema Cultura, Università degli Studi di Cagliari e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il corso di laurea offrirà agli studenti universitari un’importante occasione per il loro futuro lavorativo studiando a due passi dal sito Unesco Su Nuraxi e con un laboratorio già attivo ed efficiente.

“Quando i colleghi mi hanno raccontato questa volontà, mi sono entusiasmato subito. Abbiamo una grande responsabilità: le cose ci sono state tramandate, dobbiamo preoccuparci della loro gestione per lasciarle a chi non vedremo, questa dev’essere la grande sfida di tutte le operazioni che facciamo. Questo corso può diventare trampolino di lancio per summer school internazionali, per far conoscere quanto ci è stato donato e farne un campo attivo di ragionamento, per parlare di sostenibilità” ha spiegato il rettore Francesco Mola.

