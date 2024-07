Coperta la targa in ricordo dell’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre scorso, nel Giardino dei Giusti, a Cagliari.

La denuncia arriva dall’associazione Chenàbura Sardos Pro Israele. Alcuni membri del gruppo, durante un’occasionale visita al Giardino, si sono accorti che la targa era stata coperta da un ampio vaso di edera, unica targa nascosta tra tutte quelle presenti e, spiega l’associazione, “che ricordano i giusti sardi che si erano spesi per salvare gli ebrei dalla furia dei nazisti”.

“Come ci rivela la storia ormai chiara – continua l’associazione -, tutti sapevano e si sono girati dall’altra parte, esattamente come oggi si copre una targa per non ricordare, per non vedere e in taluni casi per condividere. Oggi come allora, il mondo si gira dall’altra parte, giustificando talvolta ciò che è accaduto il 7 ottobre o dimenticandolo e guardando solo quello che è successo dopo. In attesa di comprendere come sia maturata un simile azione – conclude – resta la delusione e il dispiacere verso un gesto dal chiaro significato antisemita”.

