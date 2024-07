I comuni di Jerzu e Lotzorai hanno fatto registrare un anno fa i 48,2°C. Si tratta della temperatura massima assoluta mai toccata in Sardegna da quando si registrano i valori. A rivelarlo è il report del Snpa (Sistema nazionale protezione ambiente) intitolato “Il clima in Italia nel 2023”, che svela come il record sia stato toccato nel luglio 2023 ed è inferiore di soli 0,6 gradi rispetto al primato assoluto di temperatura mai registrato in Europa, i 48,8°C di Siracusa l’11 agosto 2021.

Il dossier evidenzia come nel corso del 2023 si siano registrate le più alte temperature minime giornaliere, con un +1,20°C di anomalia. Inoltre, con +1,14°C di anomalia, il 2023 è stato il secondo più caldo per quanto riguarda le temperature medie rispetto al valore climatologico del periodo 1991-2020, dopo il record di +1,23 °C registrato nel 2022.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it