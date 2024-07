Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha incontrato questa mattina a Palazzo Bacaredda il sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia. La riunione, improntata sulla collaborazione istituzionale tra i due Comuni, ha messo in risalto diverse tematiche cruciali per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita dei cittadini dell’area metropolitana.

Tra i principali argomenti trattati la valorizzazione di siti di primaria importanza ambientale e paesaggistica, come il Parco di Molentargius e il Poetto. Si è parlato anche del collegamento Cagliari-Quartu Sant’Elena sull’asse viale Marconi per migliorare la mobilità delle cittadine e cittadini dell’area metropolitana, uno dei punti più caldi dell’ultima campagna elettorale, con la variante a senso unico voluta da Truzzu che ha ricevuto una bocciatura bipartisan.

“L’incontro di questa mattina si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire su questa strada, con la promessa di nuovi incontri e tavoli tecnici per definire e realizzare concretamente i progetti comuni, per uno sviluppo sostenibile e condiviso del territorio” fa sapere il Comune di Cagliari in una nota.

