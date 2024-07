Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono in Sardegna per una fuga d’amore. Sono sbarcati all’aeroporto di Olbia dove si sono concessi per qualche foto a chi li ha riconosciuti.

I due hanno scelto la Costa Smeralda per dimenticare la delusione patita nel celebre torneo di Wimbledon. Sinner è stato sconfitto da Medvedev nei quarti, mentre la Kalinskaya si è dovuta ritirare per un infortunio al collo.

I due utilizzeranno questo fine settimana per riposarsi e poi ritorneranno in campo per prepararsi alle Olimpiadi di Parigi.

