Una serata da ricordare quella vissuta allo stadio San Siro di Milano dai tantissimi sardi presenti al concerto della star americana Taylor Swift.

Non è mancata la bandiera sarda e neanche le emozioni. La cantante ha offerto tre ore e mezzo di spettacolo che ha convinto diverse generazioni di fan. Accorsi per quello che è l’evento musicale dell’anno in terra italiana.

“Lei è molto brava. Canta, balla, suona. Sa fare praticamente ogni cosa. I suoi concerti sono proprio degli show in grande stile. Tra l’altro coinvolge pienamente il pubblico” racconta Daniele, che è entrato allo stadio intorno alle 15:30 con la moglie.

Laura è riuscita invece a cogliere i biglietti all’ultima occasione. “Ero fiduciosa, ci ho creduto fino alla fine. E sono stata ripagata, è stato un concerto pazzesco. Non si è risparmiata”.

Francesco invece ha accompagnato la fidanzata Vincenza. “Io ascolto metal, questo concerto era un regalo di compleanno per la mia ragazza. Devo dire.. mi è piaciuto. Sa cantare, sa suonare, sa intrattenere il pubblico. Probabilmente da oggi ha un nuovo fan”.

Teresa ascolta la Swift assieme alla figlia Ludovica. “Siamo sue grandissime fan da anni. Abbiamo faticato per trovare i biglietti, ma questa serata ha ripagato gli sforzi. È stato bello condividere il concerto con mia figlia, cantare con lei. Ci siamo fatte un sacco di risate. La Swift? Fantastica, bellissima, una vera star. Non penso sia un concerto battibile”.

