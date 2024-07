Nessuna traccia di Francesca Deidda. Le ricerche riprese dai Carabinieri e i Cacciatori di Sardegna nella mattina di ieri, nelle campagne lungo la Vecchia Orientale, non sono arrivate al risultato sperato.

Oggi arriveranno anche i cani molecolari da Bologna per proseguire le ricerche della 42enne scomparsa da San Sperate il 30 maggio scorso.

Nel frattempo è stata fissata per martedì 23 luglio l’udienza di fronte al Tribunale del Riesame di Cagliari per discutere del ricorso presentato dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, contro il provvedimento di fermo che ha portato in carcere, con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, Igor Sollai. Secondo la Procura, sarebbe il 43enne ad aver ucciso e nascosto il corpo senza vita di Francesca Deidda.

I legali difensori chiedono una modifica della misura restrittiva, che sarà nuovamente interrogato giovedì.

