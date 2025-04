Carbonia, 25enne assolto dall’accusa di evasione dai domiciliari

Il giovane, ai domiciliari per un altro caso, era stato arrestato dai carabinieri due giorni fa in seguito ad una segnalazione: il giudice ha rigettato le accuse

Due giorni fa a Carbonia un giovane di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Nel rito per direttissima, però, il giudice lo ha assolto.

Il 25enne è ai domiciliari per un procedimento penale legato a fatti commessi nel 2024. Secondo la segnalazione di alcune persone, sarebbe uscito di casa e si aggirava per le vie del centro cittadino in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare.

Rintracciato in casa, è stato condotto in caserma e dichiarato in stato d’arresto per evasione. Processato per direttissima la mattina seguente, il giudice ha disposto il verdetto di assoluzione e decadimento delle accuse di evasione. Avendo un dispositivo di controllo elettronico applicato controllato dalle forze di polizia, questo non aveva segnalato alcuna evasione da parte del 25enne.

