“La Sardegna per me è il luogo della pace, ci vado tutte le estati e ci tengo ad andare a Orosei perché mi piace salutare le mie zie, i miei cugini, e ritrovo me stesso”. Così Mahmood in una recente invervista rilasciata a Vanity Fair.

Soltanto qualche giorno fa, il cantante in vetta alle classifiche internazionali ha postato sui suoi social un video insieme ai suoi cuginetti sardi in cui ballano il ritornello del suo nuovo singolo “Ra Ta Ta”, che ha già conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

