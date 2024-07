“La situazione è diventata insostenibile e ogni nostra azione non più procrastinabile”. Così il sindaco di Assemini, Mario Puddu, denuncia sui suoi social il crescendo di vandalismo nella cittadina in provincia di Cagliari.

“Soltanto ieri sera – dice il primo cittadino asseminese – almeno 3 atti vandalici: vandalizzati i fari dell’illuminazione appena installata in piazza Conciliazione, gesti intimidatori contro i passanti in Corso Europa con annesso lancio di massi verso le persone, distrutta una vetrata del bar del Parco delle Terrecotte”.

“Questi di ieri – continua il sindaco Puddu – sono soltanto gli ennesimo atti che fanno seguito a continui atti di teppismo di ogni genere contro i pali della segnaletica, la casa campidanese di Sant’Andrea e così via. Ciò che lascia basiti è che la maggior parte delle volte si tratta di minorenni”.

“Siamo comunque già in possesso di immagini che adesso analizzeremo meglio per individuare i responsabili – dice ancora il primo cittadino asseminese -. È stata e sarà mia premura confrontarmi con le forze dell’ordine sia locali (Polizia Municipale e Carabinieri), che altre, se necessario. Una cosa è certa: non rimarrò e non rimarremo inermi di fronte a quest’onda dilagante di inciviltà e vandalismo”.

Sono tanti i commenti dei residenti che confermano quando detto dal sindaco Mario Puddu, e raccontano la propria esperienza. “Al mio vicino di casa – racconta S.C., residente ad Assemini – due di un gruppo di 20 ragazzini sono entrati dentro casa, hanno preso due limoni, quando si è accorto che era entrato qualcuno esce fuori e si è trovato un gruppo di bulletti, che ridevano e lo prendevano in giro. Quando si è messo per rientrare dentro casa – continua – gli hanno lanciato i limoni, il giorno dopo le hanno buttato i vasi dei fiori per strada, e se ti metti in mezzo vedi come ti rispondono….Questa non è la prima volta, noi del centro storico non vediamo una pattuglia non so da quando”. Segue un’altra residente, S.S., che aggiunge: “Oltre agli atti vandalici stanno anche rubando macchine. Sta diventando terra di nessuno”. E ancora: “Ieri ero sul 9 tornando a casa dopo aver lavorato – dice W.M. – e verso le 23:15 questi ragazzini hanno tirato un sassone contro l’autobus! Molto spavento,ma per fortuna i vetri sono anti sfondamento”.

