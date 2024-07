I Carabinieri di Monserrato hanno notificato a un uomo di 42 anni l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cagliari. Al 42enne è stato applicato anche il dispositivo elettronici, adottato in seguito alle denunce per minacce e percosse presentate dalla sua ex compagna.

I militari, infatti, sono venuti a conoscenza della vicenda il 17 giugno scorso, quando una donna di 41 anni si è recata presso la Stazione di Sinnai per denunciare le condotte vessatorie subite dal compagno. La donna ha riferito di essere stata minacciata e percossa dall’uomo, dal 5 maggio fino alla data della denuncia.

I Carabinieri hanno subito attivato il protocollo “Codice Rosso” per garantire la tutela della vittima e condotto le indagini che hanno portato alla richiesta di applicazione della misura cautelare. L’uomo da ora non potrà più avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, e sarà sottoposto a monitoraggio mediante dispositivi elettronici.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it