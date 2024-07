Si è appena concluso il rito direttissimo che ha convalidato l’arresto di un 78enne di Masainas, concedendo i richiesti termini a difesa.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato tratto in arresto dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Carbonia nella notte appena trascorsa per il reato di evasione.

Durante un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso l’uomo fuori dalla propria abitazione in via San Pietro, senza alcuna autorizzazione e in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, non ha saputo fornire una spiegazione valida per la sua presenza al di fuori del domicilio.

