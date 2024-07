Soltanto qualche settimana fa i residenti avevano espresso il loro disappunto per l’ammasso di rifiuti abbandonati in viale la Plaia, a Cagliari.

Oggi una nuova denuncia, con tanto di foto, che immortalano nuovi sacchi ricolmi di rifiuti di ogni genere nella strada che si trova a pochissimi passi dall’ingresso della città.

“Biglietto da visita per i turisti” scrive A.M., a corredo delle immagini postate nel gruppo Facebook “Parliamo di Cagliari”. Tanti i commenti indignati dei residenti cagliaritani, che confermano quanto scritto e chiedono maggiori controlli per risalire ai responsabili e pene più severe.

