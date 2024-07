Il Cagliari Calcio ha dato l’annuncio sui propri social dell’acquisizione dei giocatori Roberto Piccoli, Nadir Zortea e Michel Adopo. I tre, che erano sbarcati nella notte di martedì 16 luglio in Sardegna, l’inizio di una nuova avventura.

Zortea si trasferisce a Cagliari a titolo definitivo ad una circa intorno ai 5 milioni di euro. concluso la stagione appena trascorsa nel Frosinone dove ha giocato 14 gare, con 5 assist e 1 gol.

Piccoli (36 presenze e 6 gol col Lecce) e Adopo (10 presenze con l’Atalanta) invece arrivano in prestito con diritto di riscatto. Già in campo per gli allenamenti, i neo acquisti rinforzano la rosa rossoblù sia numericamente che qualitativamente.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it