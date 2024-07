Grandi proteste e diversi video diventati virali sui social: pochi minuti prima delle 15, gli agenti della Polizia e della Capitaneria di porto di Oristano hanno sgomberato il presidio contro l’eolico presente da alcuni giorni.

Un blitz avvenuto a sorpresa e che ha visto anche il sequestro di gazebo e tende. Ben 12 persone sono state identificate e denunciate.

L’intervento sarebbe deciso in mattinata al termine di un vertice in prefettura a Oristano. Resosi necessario in particolare dopo le denunce scattate ai danni di un oristanese e tre cagliaritani che erano presenti con picconi, mazze, catene e altri oggetti contundenti.

I manifestanti, che intendono proseguire pacificamente il presidio, hanno chiamato a raccolta sui social altri cittadini e cittadine, con il proposito di ritrovarsi in un’altra zona del porto.

