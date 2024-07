La Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto un giovane di 27 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di martedì, 16 luglio, gli agenti della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto in sosta in una via del quartiere Stampace, il cui conducente veniva avvicinato ripetutamente da soggetti ai quali consegnava degli involucri.

Gli agenti, insospettiti dal continuo viavai di persone, hanno proceduto al controllo del giovane, un 27enne cagliaritano, rinvenendo a bordo del veicolo due sacche contenenti numerosi involucri di marijuana e hashish, nonché la somma in contanti di 960 euro, in banconote di vario taglio, custoditi in una tasca dei pantaloni del giovane.

I poliziotti hanno poi proceduto alla perquisizione del suo domicilio, rinvenendo ulteriori infiorescenze di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, un coltello a serramanico con lama intrisa di sostanza resinosa ed altro materiale utilizzato per il confezionamento.

Tutta la sostanza stupefacente, quantificata complessivamente in circa 174 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, nonché la somma di denaro ritenuta presumibilmente provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati.

Il 27enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, nell’udienza di ieri mattina, ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

