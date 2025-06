Cagliari, violano divieti di avvicinamento: due uomini in manette

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno eseguito due arresti distinti per la violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alle vittime, ai sensi dell’articolo 387 bis del Codice Penale.

Nel primo caso, un pensionato sottoposto a monitoraggio elettronico a causa di precedenti atti persecutori è stato sorpreso sul posto di lavoro della persona offesa, contravvenendo così alla misura imposta. I militari della Sezione Radiomobile lo hanno fermato e, dopo le procedure di rito, lo hanno posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per oggi.

Il secondo episodio ha visto un altro individuo, già arrestato in precedenza per maltrattamenti in famiglia e sottoposto da pochi giorni a una misura cautelare, essere rintracciato all’interno dell’abitazione della vittima, un luogo che era espressamente soggetto a vigilanza secondo un provvedimento della Prefettura. L’uomo è stato trattenuto in una camera di sicurezza, anch’egli in attesa dell’udienza per direttissima prevista per oggi.

