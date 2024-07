Un nuovo organismo che avrà il compito di sviluppare la co-progettazione tra le Aziende sanitarie e i sindaci, avvicinando la medicina ai territori. Si chiama Federsanità Anci Sardegna e nasce dalla collaborazione tra l’Associazione dei Comuni e le Asl sarde, come hanno spiegato questa mattina in conferenza stampa la presidente di Anci Sardegna, Daniela Falconi, e il Direttore Generale ASL 3 Nuoro Paolo Cannas, che è anche presidente di Federsanità.

“Non solo in Federsanità si analizzano le criticità, ma si elaborano soluzioni e si creano piattaforme condivise” spiega Falconi, che inoltre precisa: “Non ci mettiamo in contrapposizione di nessuno, ma saremo a supporto della giunta regionale con uno strumento tecnico per migliorare le attività, alla luce anche dei recenti incontri avuti in assessorato”.

Nell’ambito del progetto saranno attivati laboratori e tavoli tematici, sia regionali che nazionali, per coinvolgere sia ai sindaci delegati che i direttori generali iscritti a Federsanità. La sfida è quella di avvicinare i cittadini a forme di servizi più smart che possano aiutare maggiormente a fornire cure a domicilio, senza gravare eccessivamente sulla rete ospedaliera.

Per il Presidente di Federsanità Anci Sardegna, Paolo Cannas, “si tratta di un’occasione unica per rilanciare temi che possono dare un contributo importante alla sanità sarda, i sindaci saranno determinanti per aiutarci a far comprendere i nuovi strumenti tecnologici ai cittadini”.

