Questo pomeriggio intorno alle 14, i Vigili del fuoco di Valledoria e di Santa Teresa di Gallura sono intervenuti a Trinità d’Agultu e Vignola, nei pressi della località turistica di La Marinedda, per l’incendio di un’auto. Le fiamme sprigionatesi dal veicolo parcheggiato ai bordi della strada di sono espanse tra le altre autovetture e la vegetazione.

Attimi di concitazione tra i turisti che hanno cercato di mettere in salvo i veicoli parcheggiati nella zona. L’intervento deVigili del fuoco ha però permesso di limitare i danni a due sole autovetture e a poche decine di metri quadrati di vegetazione circostante. Presenti anche pattuglie del Corpo Forestale e di Forestas, le quali hanno operato sulla vegetazione non appena messo in sicurezza lo scenario. I Carabinieri hanno invece svolto i rilievi di competenza.

