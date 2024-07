Non c’è ancora l’ufficialità, ma dai primi riscontri il corpo ritrovato vicino al ponte romano della vecchia Orientale, in territorio di San Vito, è quello di Francesca Deidda.

I resti di quello che era il suo corpo erano nascosti in una grande sacca presente dentro un borsone da calcio, abbandonato accanto a un albero. Si trovava non troppo distante rispetto al luogo in cui erano stati rinvenuti il bite dentale e alcune sue tracce di sangue.

Il borsone è stato portato via dopo un primo accertamento fatto dal medico legale Roberto Demontis e dopo i rilievi del Ris di Cagliari.

Il contenuto sarà analizzato nelle prossime ore o al massimo domani quando il pm Marco Cocco affiderà l’incarico per l’autopsia.

Intanto nelle scorse ore l’ex marito Igor Sollai ha continuato a professarsi innocente.

