Prima il FIP Platinum Sardegna, che alla sua seconda edizione conferma il successo dell’edizione 2023 e subito dopo i FIP European Championships, gli Europei a squadre di padel. Cagliari e la Sardegna si confermano centrali nella geografia mondiale del padel.

“Possiamo definire Cagliari una delle capitali mondiali del padel: nel 2020, anno del Covid, abbiamo disputato qui il primo grande evento internazionale ed è stato un successo. Da quel momento in poi, ogni anno siamo tornati qui con grandi tornei di livello mondiale. Quest’anno ne facciamo addirittura due al TC Cagliari: il FIP Platinum Sardegna, evento clou del circuito Cupra FIP Tour e subito dopo un Europeo che entrerà nella storia, con 51 squadre partecipanti a fronte delle 29 dell’ultima edizione in Spagna”, ha detto il numero uno della Federazione internazionale padel, Luigi Carraro.

Numeri che definiscono la crescita esponenziale del padel, passando per Cagliari e i grandi eventi ospitati in questi cinque anni, tra grandi nomi e tribune affollate. Lo scorso anno arrivarono qui 35 dei primi 50 giocatori del ranking mondiale maschile, più 24 top 50 al femminile. Quest’anno il trend è stato confermato con un tocco di classe – e che classe – in più: per la gioia del pubblico qui ha giocato il più grande giocatore della storia del padel, l’argentino Fernando ‘la Leyenda’ Belasteguin, attualmente n° 9 al mondo, in coppia con Javi Garrido (11), poi clamorosamente eliminati nei quarti. Non finisce qui perchè da Momo Gonzales a Lucho Capra e Maxi Sanchez, dai rampantissimi Rubio e Arroyo fino alle ragazze più forti, dall’ex numero uno al mondo Marta Marrero (che domani giocherà la finale) alla numero 14 del ranking Virginia Riera, fino ad Aranzu Osoro (17) e la nostra Carolina Orsi (27), il Platinum di Cagliari è diventato un ‘Clasico’ del padel mondiale nel mezzo di una storia d’amore con la Sardegna che non finisce mai.

Era il 2020 quando nel capoluogo sardo si giocò il primo grande torneo di livello mondiale. E fu subito grandi firme: nel maschile vinsero Belasteguin-Tapia nel femminile Sainz (vincitrice del Platinum 2023, ndr) e Triay. Dodici mesi più tardi, nel 2021, altro grande appuntamento – Ruiz e Stupaczuk vinsero nel maschile e Triay-Salazar nel femminile – mentre a fare da prologo arriva un torneo FIP Star. La scelta dei campi poi, fu rivoluzionaria: oltre a quelli montati nella ‘casa’ del padel, il TC Cagliari, ecco quelli ultra suggestivi allestiti al Bastione di Saint-Remy, uno dei monumenti simbolo della città. Nel frattempo il padel si propaga nella città e in Sardegna. Fra il 2021 e il 2021 la FIP guidata da Luigi Carraro sceglie Cagliari – al PalaPirastu – per due edizioni delle prestigiose Cupra FIP Finals, il ‘Masters’ del circuito mondiale della Federazione Internazionale che oggi conta 180 tornei nei cinque continenti. La prima edizione di quelle Finals le vince un’altra leggenda della disciplina: Juan Martin Diaz, la cui racchetta autografata è esposta al TC Cagliari.

