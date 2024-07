Le piazze Marzabotto e d’Azeglio tornano a fruizione dei pirresi con un nuova veste.

Sono stati portati a compimento i lavori dell’appalto della manutenzione straordinaria delle piazze cittadine, che hanno provveduto, oltre alla riqualificazione delle piazze menzionate, anche a riparazioni, sistemazioni e ripristini nelle piazze Garibaldi, delle Aquile e di alcune piazze minori.

Nelle piazze riqualificate sono stati effettuati importanti interventi di controllo e valutazione delle condizioni di salute del verde, piantumati nuovi prati, realizzati percorsi pedonali accessibili, installate panchine, realizzati impianti di irrigazione, garantita una illuminazione pubblica che consente il mantenimento di un grado di sicurezza adeguato. Sono stati installati inoltre dei pergolati che saranno inverditi con essenze rampicanti, non appena la stagione lo renderà possibile, e installata una nuova fontanella che permette di dissetare i cani.

L’intervento complessivo ha comportato una spesa di 12.370,00 euro per i ripristini in piazza Garibaldi, 133.502,15 euro per le piazze sparse e 574.817,79 euro per le due piazze d’Azeglio e Marzabotto.

“Come Municipalità – il commento della presidente Maria Laura Manca – siamo soddisfatti per la riqualificazione di queste piazze, molto importanti per la comunità pirrese e tanto attese. Va ricordato che fanno parte di una proposta più generale di riqualificazione delle piazze di Is Bingias, intesi come luoghi di socialità da parte della Municipalità e solo in parte accolte dalla precedente amministrazione. Stiamo lavorando per completarle tutte, in contatto costante, in piena sinergia e sintonia con il sindaco Massimo Zedda e l’amministrazione comunale”.

