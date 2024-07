Rifiuti abbandonati tra le vie di Castello, in pieno centro storico a Cagliari.

Il tutto è stato immortalato da un residente della zona, M.U.D’Errico, che scrive ironicamente sulla pagina Facebook Parliamo di Cagliari: “Cagliari …città turistica. Castello…uno dei suoi gioielli”.

Sono tantissimi i commenti a corredo del post, che lamentano un “degrado generale” che colpisce l’intera città, vittima di “incivili” ma non solo. Per un utente del gruppo il problema è un altro: “Se i titolari dei bnb e affittacamere spiegassero come gettare i rifiuti agli ospiti, non ci sarebbe questa situazione. Nel Vico Manno, circondato da affittacamere, il degrado nei mesi estivi è intollerabile”.

