Alla prima occasione di valore, il Cagliari cede il passo al Como per 3-1. Una amichevole che ha saggiato le iniziali abilità delle due formazioni, con i brianzoli molto più cinici sotto porta.

I rossoblù hanno dominato per larghi tratti la sfida, mostrando interessanti trame di gioco. Ma hanno anche pagato i soliti errori individuali, equilibri imprecisi in mezzo al campo e la mancanza di cattiveria in area di rigore.

Di Deiola l’unica marcatura cagliaritana. La squadra di Fabregas è andata a segno con Cutrone, Belotti e Gabrielloni.

