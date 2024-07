Arrestato a Napoli un uomo accusato di truffa nei confronti della madre e della zia della presidente regionale, Alessandra Todde.

Dopo un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri di Nuoro, i militari della Compagnia di Napoli Stella, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica di Nuoro.

Lo stesso è stato ritenuto il responsabile che il 17 luglio scorso, fingendosi un carabiniere, si era introdotto in casa di dell’anziana donna, inducendola a versargli denaro e oggetti di valore.

Contestato anche il tentativo di effettuare un’altra truffa in città, non portata a segno grazie alla scrupolosa campagna di informazione effettuata sulle procedure per difendersi da tali delitti.

Le indagini sono partite appena la vittima ha realizzato di essere stata raggirata ed ha allertato i Carabinieri e sono state condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Nuoro e dalla Stazione Carabinieri di Nuoro.

Mediante una tempestiva acquisizione e meticolosa analisi di decine di filmati provenienti da telecamere della città, accertamenti tecnici e indagini tradizionali, si è risaliti ad un veicolo che risultava in uso all’indagato. Complesse attività di incrocio degli elementi acquisiti, hanno permesso di identificare l’arrestato come la persona che si era introdotta nell’abitazione della madre e della zia della governatrice sarda, raggirandola ed ottenendone denaro e monili d’oro.

Le indagini sono ancora in corso, non potendosi escludere il coinvolgimento di ulteriori complici, attesa la complessità del modus operandi e il numero delle vittime.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it