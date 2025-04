Alberi caduti e allagamenti: disagi per la pioggia a Nuoro

Dalle ore 08:00 e per tutta la mattinata di oggi, i vigili del fuoco del Comando di Nuoro hanno svolto oltre 20 interventi in tutta la provincia per l’ondata di maltempo

Alberi caduti in strada, allagamenti di abitazioni e locali interrati, problemi alla viabilità dovuti a smottamenti e a distacchi di elementi costruttivi e calcinacci: dalle ore 08:00 e per tutta la mattinata di oggi, i vigili del fuoco del Comando di Nuoro hanno svolto oltre 20 interventi in tutta la provincia per l’ondata di maltempo che ha interessato la regione.

La situazione è in graduale miglioramento dal primo pomeriggio e non si registrano fortunatamente persone coinvolte.

