Non ce l’ha fatta Giovanni Fanni, il papà 47enne che ieri notte è stato investito insieme alla sua famiglia mentre attraversava le strisce pedonali in viale Campioni d’Italia a Cagliari.

L’uomo era parso da subito gravissimo ed era ricoverato al Brotzu in coma. Troppo gravi le ferite subite, lascia la moglie, la figlia e un bimbo di 6 anni anche lui ferito in maniera seria nell’incidente, ma non in pericolo di vita.

