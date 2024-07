Si trova ricoverato al Brotzu, in coma e in condizioni disperate, il papà 47enne investito ieri notte insieme alla sua famiglia tra viale Poetto e viale Campioni d’Italia. La moglie dell’uomo ha riportato un grave stato di shock dovuto allo spavento, così come la figlia, senza necessità di ricovero. Ferito e trasportato in codice rosso al Brotzu l’altro figlio di sei anni, che non ha però riportato lesioni gravi e non è in pericolo di vita.

I rilievi effettuati dalla Polizia Locale di Cagliari hanno accertato che il conducente dello scooter elettrico era diretto dal Poetto verso Cagliari e ha colpito la famiglia mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it