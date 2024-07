Tragedia a Porto Pino: un giovane di 24 anni è morto in spiaggia in seguito ad un arresto cardiaco. Stava entrando in acqua per un tuffo quando ha perso i sensi ed è crollato.

I bagnanti si sono subito accorti di quanto stesse accadendo e hanno riportato il ragazzo a riva, tentando le prime manovre di soccorso.

Sul posto una ambulanza arrivata in tempi brevissimi: per un’ora, i medici hanno tentato di rianimare la vittima ma non c’è stato nulla da fare.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it