Si trovava in difficoltà in mezzo al traffico della 131 alle dieci di sera. Brutta disavventura per un 80enne disabile che, al buio e con le auto che gli sfrecciavano accanto, ha avuto problemi al suo veicolo di sostegno all’altezza del km 32 in direzione Cagliari.

Qualcuno lo ha notato ed è scattato l’allarme. Sul posto, all’incrocio di Villagreca, è quindi arrivata una pattuglia della Polizia stradale. Gli agenti hanno intercettato il veicolo, hanno messo il conducente in sicurezza e dopo averlo tranquillizzato, lo hanno scortato sino a casa.

L’uomo giunto a casa ha continuato a ringraziare gli agenti per averlo aiutato: “Siete i miei angeli”, ha ripetuto più volte l’ottantenne a chi l’ha soccorso.

