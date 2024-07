“La prima variazione al bilancio di questa legislatura è stata presentata dalla maggioranza come una prima cura per le emergenza e pertanto ci aspettavamo azioni incisive e concrete almeno per sanità e agricoltura – dichiara Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d’Italia – in verità si confermano ancora una volta bravi solo a chiacchiere perché non risulta nessuna risorsa stanziata per mitigare gli effetti negativi della siccità nel mondo agricolo e nessuna misura in discontinuità con il passato immediatamente attuabile per liste di attesa in sanità e per scongiurare la chiusura dei pronti soccorso, insomma la prima vera occasione per questa maggioranza di dare seguito agli annunci roboanti della campagna elettorale è un flop”.

“In commissione bilancio c’è stata l’apertura dell’assessore Meloni a diverse proposte dell’opposizione che saranno affrontante da giovedì in aula – prosegue Piga – ci aspettiamo che si possa fare sintesi e rivedere le previsioni della giunta per dare maggiore impulso all’azione politica verso famiglie, imprese e territori”.

“Rimane il mistero dei 30 milioni previsti all’art. 19 comma 1 per la riorganizzazione delle partecipazioni strategiche nel settore dei trasporti e per la realizzazione dei necessari investimenti – conclude Piga – non capiamo perché la maggioranza si ostini a negare l’evidenza omettendo di scrivere nero su bianco le loro reali intenzioni sugli aeroporti sardi: se la Todde vuole rivedere il ruolo della Regione nelle partecipazioni aeroportuali lo faccia alla luce del sole rispettando il ruolo delle istituzioni, è impensabile che questa operazione sia condotta al buio”.

