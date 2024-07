Nella serata di ieri, i militari della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni, originario della Nigeria e senza fissa dimora, per atti osceni in luogo pubblico.

L’intervento dei militari è avvenuto in Piazza San Michele su richiesta di alcuni cittadini, i quali avevano segnalato la presenza dell’uomo che, dopo essersi abbassato i pantaloni mostrando i genitali in presenza di minori, era stato aggredito da alcuni presenti.

I Carabinieri, dopo aver posto l’arrestato in sicurezza, lo hanno condotto presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri dove ne è stato valutato il comportamento anche alla luce di quanto già occorso nel recente passato.

Infatti, lo scorso 11 luglio, l’uomo era stato protagonista di un episodio analogo avvenuto in Piazza Garibaldi dove i militari erano intervenuti a seguito di segnalazioni di passanti che lo avevano visto con i pantaloni abbassati e i genitali scoperti.

Ovviamente durante la formalizzazione dell’arresto è stata offerta all’uomo la possibilità di ricorrere a cure mediche e di formalizzare a sua volta querela per l’aggressione patita, tuttavia il 35enne non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

