Ottima la prima, per Marta Maggetti alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La surfista cagliaritana si è aggiudicata un primo e un secondo posto nelle prime due regate del Windsurf femminile.

Così l’alteta isolana arriva seconda dopo le prime due race svolte nelle acque di Marsiglia.

Un programma ridotto rispetto a quello presentato inizialmente, per via delle condizioni atmosferiche non favorevoli, che hanno permesso lo svolgimento regolare solo due delle sei regate programmate per la disciplina.

