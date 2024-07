Incidente sul lavoro questo pomeriggio al Porto Canale di Cagliari, dove un operaio di 45 anni è stato schiacciato contro una parete da un grosso tubo. L’uomo, di Villamassargia ma residente a Dolianova, è stato trasportato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono gravissime, avendo riportato un trauma toracico. Il ferito si trova nel reparto di rianimazione del Brotzu.

L’operaio era impegnato in operazioni di movimentazione delle merci, quando all’improvviso il grosso tubo gli è finito addosso per cause ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati il 118 e la Polizia, più l’Elisoccorso che lo ha trasportato al Brotzu. Al lavoro anche lo Spresal per ricostruire l’esatta dinamica.

