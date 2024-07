“Cinquantacinque milioni di euro per l’acqua in Sardegna sono in arrivo nei prossimi giorni”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in visita nel cantiere del Ponte Diana sul Lago del Coghinas, a Oschiri.

Parlando della siccità che sta colpendo l’isola e tutto il meridione, il ministro ha affermato: “Conto che entro le prossime ore ci sia il timbro definitivo al primo miliardo di investimenti curati dal mio ministero. Cinque di questi interventi per 55 milioni di euro sono sulle infrastrutture idriche in Sardegna. È fondamentale correre perché gli agricoltori, i cittadini, le famiglie, non possono aspettare. Conto che la Regione faccia il massimo”.

“Un altro paio di maniche poi – ha aggiunto Salvini – è capire perché nei decenni passati non si sono spesi i fondi a disposizione anche in Sardegna. Ci sono decine e decine di progetti per decine e decine di milioni di euro che sono stati finanziati e progettati ma sono fermi”.

