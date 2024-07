“Non è possibile scoprire in un’assemblea che ci sono 150 milioni di danni reali accertati dalla Guardia di finanza, di cui il controllo analogo non era neanche a conoscenza”: Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, denuncia così le mancanze di Abbanoa dopo una giornata di duro scontro.

“Ecco questo tipo di cose ci fanno capire che la situazione deve cambiare anche in termini di trasparenza di gestione. Non è possibile avere un comitato di controllo analogo che non controlla un accidente, che non dà indirizzi, che non si esprime. E questo è quello che è successo nel tempo” ha aggiunto.

La presidente ha poi concluso confidando in una risoluzione positiva nell’incontro-scontro con Egas. “Abbiamo 45 giorni di tempo per riuscire a superare le divergenze: ci sono delle discussioni in atto, noi dobbiamo essere certi che gli atti che sta facendo il Comitato di Controllo Analogo, soprattutto sul rinnovo di vertici, siano atti legali, corretti e non impugnabili”.

