Nelle prime ore del mattino, durante un servizio coordinato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno deferito in stato di libertà un uomo di 52 anni per guida in stato di ebbrezza.

Il soggetto, residente a Quartu Sant’Elena e di professione falegname, è stato fermato a causa della sua condotta di guida pericolosa a bordo del suo veicolo, una Fiat Doblò. Sottoposto al test alcolemico, è risultato un livello oltre due volte il limite di legge imposto dal codice della strada.

La patente di guida è stata immediatamente ritirata dai militari operanti. Le autorità giudiziarie e amministrative sono state informate dell’accaduto.

