Per anni punto di ritrovo dei vip nazionali e internazionali, oggi la Costa Smeralda è diventata la meta preferita dai rapper nostrani.

Il primissimo a dare lustro alla zona più amata dai più noti personaggi dello spettacolo, è stato senza dubbio Salmo, che poco dopo aver raggiunto il pubblico mainstream, è riuscito negli ultimi anni ad attrarre sempre più artisti nell’Isola, anche grazie alla sua ultima partecipazione a Sanremo (2023), che lo ha consacrato nella classifica dei “rapper da soldout” in Italia.

Quest’anno, è stato Fedez a fare una gran bella pubblicità alla Sardegna, facendosi notare con le sue story su Instagram nella sua villa super lusso affittata a Porto Cervo, dove sta trascorrendo le vacanze estive ormai da un mese in compagnia di amici, colleghi e, da qualche giorno, anche dei figli Leone e Vittoria.

Ma non solo. A scegliere la località sulla costa est della Sardegna, è anche il rapper napoletano Geolier, recentemente paparazzato insieme alla sua nuova fiamma, Chiara Frattesi, modella e sorella dell’interista Davide.

A breve, a metà agosto, è atteso anche uno dei rapper più conosciuti sulla scena internazionale: Macklemore, che si esibirà a Olbia per la tappa sarda prima di tornare in Germania, poi in Svezia e infine negli Emirati Arabi per il suo tour mondiale.

