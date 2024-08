Stefano Oppo ha conquistato in coppia con Gabriel Soares la medaglia d’argento nel due di coppia pesi leggeri alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La coppia italiana è partita bene, soffrendo però nella parte centrale l’exploit della Grecia e il rientro dell’Irlanda. Nel finale il grande recupero, con la volontà di dare la caccia al primo posto – ormai irraggiungibile.

Oppo e Soares hanno chiuso in 6:13.33, un decimo avanti rispetto ai greci. Quanto basta per il canottiere di Oristano per mettersi al collo una straordinaria medaglia d’argento. Per lui è la seconda medaglia olimpica dopo il bronzo di Tokyo 2021.

