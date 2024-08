“Da poco più di 24 ore il nostro paese, insieme a Gavoi, Lodine e Ollollai è (di nuovo) senza il pediatra. Quasi 1000 bambini non avranno l’assistenza di base”. A denunciarlo è la sindaca di Fonni e presidente dell’Associazione dei Comuni sardi Daniela Falconi attraverso un post sui social.

“Pensavamo di esserne usciti nel 2020, dopo quasi due anni di lotte, e dopo che finalmente la nostra sede era stata scelta da una brava dottoressa. E invece no, di nuovo punto e a capo” spiega Falconi. “E alle mamme, alle famiglie voglio dire una cosa per essere estremamente sincera: stavolta sarà ancora più difficile. Rispetto al 2020 i pediatri disponibili sono ancora meno. La ricerca per aprire almeno un ambulatorio ascot pediatrico per non interrompere il servizio è partita da almeno un mese, senza risultato. La sede è vacante e sarà estremamente complicato assegnarla”.

“Ci si può rivolgere, per necessità, al consultorio di Gavoi, prendendo appuntamento, oppure, sapete meglio di me come e cosa fare. È un problema serio, serissimo, enorme. Ma bisognerà come sempre attrezzarsi al massimo per trovare una soluzione”.

