La Sardegna del vino premiata dalla giuria internazionale di Sud Top Wine.

Vini bianchi sardi a base di Vermentino, vini rossi sardi a base di Cannonau sono le categorie scelte per l’Isola per la sesta edizione del concorso ideato da Cronache di Gusto dedicato alle migliori etichette del sud Italia.

Oltre 500 i vini degustati provenienti da sei regioni – Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia – tutti assaggiati alla cieca dalla giuria che ha decretato tre vini vincitori per ciascuna delle 23 categorie del concorso.

Due le novità di quest’anno: l’assegnazione di un punteggio in centesimi per ogni vino premiato (per la Campania) e premio speciale al miglior bianco e miglior rosso in assoluto fra le 23 categorie.

Ad assegnare i premi sono stati i giornalisti componenti della giuria per l’edizione 2024 di Sud Top Wine che hanno affiancato Federico Latteri, giornalista e wine writer di Cronache di Gusto: Bernard Burtschy, esperto di vino e giornalista del giornale economico francese Les Échos, James Button, redattore per l’Italia di Decanter, Cynthia L. P. Chaplin, Italian Wine Ambassador e free lance per magazine internazionali, Eirik Sand Johnsen, wine writer di Vinforum.no, Bonnie Reinwald, esperta di vino e giornalista in Danimarca di SommThing.eu, Claudia Stern, giornalista di Vinum in Germania e titolare della società di consulenza Wine & Glory.

I vini bianchi sardi a base di Vermentino che hanno conquistato la giuria sono: al primo posto il Vermentino di Gallura Docg Superiore Bèru 2022 – Siddùra, seguito al secondo posto da Vermentino di Sardegna VRM 2021 – Quartomoro di Sardegna, e terzo il Vermentino di Gallura Docg Superiore Massaieddu 2023 – Tenute Satta.

Tra i vini rossi a base di Cannonau invece, son stati premiati: al primo posto il Barbagia Igt Rosso Ghirada Ocruarana 2022 – Teularju; al secondo Barbagia Igt Rosso Ghirada Istevene 2020 – VikeVike e terzo il Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2021 – Antonella Corda.

La cerimonia di premiazione dei vini sul podio delle 23 categorie si terrà a Taormina sabato 26 ottobre,nell’ambito di “Taormina Gourmet”, l’evento di Cronache di Gusto dedicato al meglio del food & beverage. Durante la cerimonia verrà assegnato anche il premio per il miglior vino bianco e il miglior vino rosso in base al punteggio assoluto fra tutte le categorie.

“Ancora una volta con la sesta edizione del nostro concorso – dice Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto e ideatore di Sud Top Wine – abbiamo acceso i riflettori su una parte d’Italia che merita più attenzione da parte della critica internazionale del vino. A parte alcuni territori che ormai sono vere e proprie star del vino, c’è ancora tanto da scoprire sia per biodiversità e sia per piacevolezza e sia ancora per le storie di alcuni vignaioli particolarmente intriganti dal punto di vista giornalistico. Il nostro concorso è una piacevole conferma della nostra attenzione ricambiata da tantissime adesioni da parte delle cantine”.

“Interessante notare inoltre – dice Federico Latteri, wine writer di Cronache di Gusto e anima organizzatrice di Sud Top Wine – la crescita di alcuni territori del vino poco conosciuti fino a poco tempo fa e adesso emergenti e, azzardiamo noi, dal grande futuro”.

Il premio non è tutto. I vini che raggiungeranno il podio di Sud Top Wine saranno infatti coinvolti in un’attività di promozione sia negli Stati Uniti, con la collaborazione dell’agenzia Colangelo & Partners di New York, sia nel resto d’Europa con sessioni di assaggio di varie campionature delle etichette premiate inviate a giornalisti di settore di vari Paesi.

Un lavoro importante reso possibile grazie al team di Cronache di Gusto che ha lavorato a quest’edizione insieme a Federico Latteri: Titti Casiello, Francesca Landolina, Irene Marcianò, Ivana Piccitto, Sara Spanò e Alessia Zuppelli e ai partner Picciolo Golf Club Resort di Solicchiata ed Auroflex.

