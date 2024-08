“A presto Amico di una vita. Come dicevi tu “Aiutami ad aiutare”. Spronami, scegli tu, conducimi”. Inizia così il lungo messaggio di Chicco Lecca, amministratore dei social de La Zona e amico fraterno del giornalista Antonello Lai, scomparso ieri a 68 anni.

“Mi adopererò per non lasciare indietro nessuno che ci chiederà una mano. Chiederò aiuto, perché chiedere non è vergogna, per aiutarmi ad aiutare chiunque tu mi indichi” prosegue Lecca. “Mi mancheranno le nostre chiacchierate e discussioni animate… bellissime Antonello, ma io continuerò a parlare con te come se tutto fosse normale, farò anche il tuo numero se ce ne sarà bisogno. Avrai il mio buongiorno e la mia buonanotte”.

Migliaia le testimonianze di cordoglio sui social da parte di chi per tanti anni ha seguito il lavoro di cronista di Antonello Lai. “Un pezzo di storia cagliaritana” scrivono in tanti, “un vero eroe del ghetto” lo definisce qualcuno. “Ti amo si dice solo ad una donna ma io lo dico anche a te amico caro” prosegue Chicco Lecca. “Ti amo Antonello, queste due semplici parole significano promessa, futuro, impegno, profondità del legame. Stai tranquillo tutto andrà bene, staremo tutti attenti alla persona che ti è stata vicino in questi ultimi 25 anni”.

