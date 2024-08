Marta Maggetti ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria iQFoil di windsurf.

La velista cagliaritana aveva conquistato la terza posizioni nelle qualificazioni, mentre in semifinale si era piazzata seconda dietro l’israeliana Kantor.

In finale, Maggetti ha perso contatto nelle prime fasi della finale. Meglio la britannica Wilson, poi il cambio tattico della cagliaritana in corsa ha pagato perché l’ha portata a trovare la linea giusta per comandare la gara.

Alla fine non c’è stata regata: la Maggetti ha mantenuto il vantaggio fino alla conquista della medaglia d’oro. Per lei il giusto coronamento di una rincorsa partita alle precedenti olimpiadi di Tokyo.

