Ieri l’ultimo allenamento in Valle d’Aosta e oggi l’amichevole al Braglia contro il Modena. Test importante questo pomeriggio alle 17 per il Cagliari di Nicola che affronta i canarini in amichevole dopo la sconfitta 3-1 contro il Como e il successo 2-0 contro il Catanzaro.

La prova contro i gialloblù sarà l’ultima prima dell’inizio delle gare ufficiali. Oggi infatti il Cagliari conoscerà anche l’avversaria del primo turno di Coppa Italia, che uscirà dalla vincente del match Carrarese-Catania. Il fischio d’inizio alle ore 18.

Intanto i rossoblù attendono il rientro del loro leader difensivo Yerry Mina, in vacanza prolungata dopo le fatiche della Copa América. Il giocatore sarà a Cagliari l’8 agosto e nel pomeriggio svolgerà le visite mediche, poi subito in campo agli ordini di Nicola.

