Vitol ha superato oggi il 50% del capitale di Saras. Sancito dunque il definitivo passaggio di consegne con la famiglia Moratti, con il colosso olandese del trading che è arrivato a detenere il 51,07% del capitale per effetto del 2,056% portato in adesione all’opa lanciata dal veicolo Varas, che si somma al 49,015% già in suo possesso. L’opa terminerà venerdì 9 agosto.

Come annunciato in una nota, Vitol assume quindi “il controllo di diritto sull’Emittente, ossia, la maggioranza dei diritti di voto nelle Assemblee di Saras”.

