I Carabinieri hanno intercettato un uomo di 38 anni a Carloforte, sbarcato dal traghetto proveniente da Portovesme. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di eludere i controlli e, in un disperato tentativo di fuga, ha spintonato gli agenti.

Dopo essere stato fermato, il 38enne è stato perquisito e trovato in possesso di oltre un etto di cocaina, 870 euro in contanti presumibilmente provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Tutti gli oggetti erano nascosti all’interno di uno zainetto.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le procedure di rito e in accordo con l’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Uta.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it