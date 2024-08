Nel pomeriggio di martedì 6 agosto, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e l’assessore all’Industria Emanuele Cani hanno incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e la sottosegretaria Fausta Bergamotto.

Durante il confronto si è discusso del recente decreto sulle materie prime critiche che vede la Sardegna tra le Regioni più ricche. Todde e Cani hanno ribadito al Ministro quanto più volte evidenziato in sede di conferenza Stato – Regioni sull’esigenza della regione di svolgere un ruolo centrale nelle procedure autorizzative propedeutiche all’attività di sfruttamento delle materie prime critiche.

Inoltre, si è trattato delle opportunità di investimento in Sardegna e degli strumenti incentivanti soprattutto per il comparto industriale attraverso strumenti finanziari che coinvolgono Governo e Regione. Spazio anche alla chiusura delle centrali a carbone: la Todde ha ribadito l’importanza che queste vengano riconvertite per nuove attività produttive. In conclusione, si è fatto il punto sulle principali vertenze industriali che riguardano l’isola, in particolare Sider Alloys, EurAllumina e Portovesme Srl.

Todde: “Incontro cordiale e centrato su esigenze dell’Isola. La Sardegna non è isolata ma difende le sue prerogative e i suoi diritti”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it