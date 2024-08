Squadre di Abbanoa al lavoro in via dei Salinieri a Cagliari dove si è rotta una condotta dell’acqua. A darne comunicazione è stata la stessa società che segnala la possibilità di avere cali di pressione o temporanei blocchi nella distribuzione del servizio in diverse zone, come La Palma, Quartiere del Sole, Poetto, San Bartolomeo e Sant’Elia

L’intervento dei tecnici è stato immediato e si sta provvedendo con l’isolamento della parte di tubatura danneggiata, in modo da operare la sostituzione. Le operazioni dovrebbero concludersi entro il pomeriggio.

