Entrata in vigore da ieri l’Ordinanza emessa dall’Anas in merito alla modifica dei limiti di velocità in alcuni tratti della Ss130 in direzione Iglesias. L’obiettivo è quello di incrementare i livelli di sicurezza lungo la strada.

Specificatamente, tali modifiche andranno ad interessare il tratto compreso tra il Km 12+500 e il Km 16+050. Di seguito i nuovi limiti di velocità stabiliti:

limite di velocita di 70Km/h su Ss130 IGLESIENTE dal km 12+500 al km 13+300

limite di velocita di 50Km/h su Ss130 IGLESIENTE dal km 13+300 al km 15+145

limite di velocita di 70Km/h su Ss130 IGLESIENTE dal km 15+145 al km 16+050

