Riaprirà martedì 13 agosto 2024 il mercato di via Quirra a Cagliari. Nella giornata odierna, l’amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti del Comitato degli operatori del mercato di Via Quirra per esaminare i fatti e stabilire una buona e duratura collaborazione.

Le parti hanno espresso ferma condanna per il vile atto intimidatorio e piena e incondizionata solidarietà al dipendente comunale offeso. Le stesse si impegnano a garantire ai lavoratori del mercato di via Quirra un ambiente di lavoro sereno e inclusivo, nell’interesse reciproco degli operatori, dei concessionari e dei cittadini.

L’Amministrazione si è prontamente attivata per consentire la revoca dell’ordinanza e la riapertura del mercato in considerazione del dialogo proficuo e collaborativo tenutosi tra le parti.

